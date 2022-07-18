الجالية المصرية في برلين تستقبل السيسي بالزغاريد والأعلام والأناشيد الوطنية

سيمفونية حب وتقدير وشكر، استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زياراته للعاصمة الألمانية برلين، من الجالية المصرية في ألمانيا، إذ وقفوا أمام مقر إقامته في برلين حاملين الأعلام المصرية، كعادة أبناء المصريين في الخارج في كل زيارة خارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يكونون دائما في استقباله، تعبيرا منهم عن حبهم لوطنهم وحبهم للرئيس، وتأكيد دعمهم الكامل للقيادة السياسية، في ظل الإنجازات والمشروعات الضخمة التي تتم على أرض مصر.

مكبرات الصوت تشدو بالأغاني الوطنية

ولليوم الثاني على التوالي، تتواجد أعداد هائلة من الجالية المصرية في برلين أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبيرًا عن حبهم له، حاملين أعلام مصر، وأنغام مكبرات الصوت تشدو الأغاني الوطنية وهتافات «تحيا مصر»، إذ قال أحد المواطنين من أبناء الجالية، في الفيديو: « تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر، ربنا يخلي لينا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحنا النهاردة الاثنين، وامبارح كان يوم جميل في استقبال السيسي، والنهاردة اليوم الثاني».

الأناشيد الوطنية وتحية العلم في مكبرات الصوت

فيما قال أحد المواطنين في الفيديو: « الشعب المصري منور الدنيا كلها هنا في برلين أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجالية المصرية اتجمعت هنا في حب الرئيس السيسي، الجيل الأول والجيل الثاني من أبناء الجالية موجودين، وكمان الطلبة متواجدون، ما شاء الله عليهم، ربنا يخلي لينا رئيس مصر ، وشعب مصر ، وشرطة مصر، وجيش مصر»، فيما أطلقت أحدى الفتيات المصريات من أمام مقر إقامة الرئيس زغرودة، وهي حاملة علم مصر.

« تحيا مصر .. تحيا السيسي .. تحيا جيش مصر وشرطة مصر وشعب مصر»

وتعالت الأناشيد الوطنية وتحية العلم المصري في مكبرات الصوت المتواجدة مع الجالية المصرية المتواجدة أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا، إذ تعالت أغاني الوطنية خاصة الفنان الإماراتي حسين الجاسمي، للأغنية التي قام بغنائها للرئيس عبد الفتاح السيسي وتحمل اسم «تسلم إيدك»، فيما تضمن أحد الفيديوهات تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهؤلاء المواطنين وسط هتافات منهم «تحيا مصر، سيسي .. سيسي».