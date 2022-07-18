الجالية المصرية ببرلين عن زيارة السيسي لألمانيا: نقلة في العلاقات الثنائية

استقبال حافل للرئيس عبدالفتاح السيسي من أعضاء الجالية المصرية في برلين، خلال زيارته إلى ألمانيا، وعقد مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بمقر المستشارية بالعاصمة الألمانية.

استقبال الجالية المصرية في برلين للرئيس.. أغاني وأعلام

وقال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا ومقرها برلين، إن الأطفال والكبار من أبناء الجالية المصرية، استقبلوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بحفاوة بالغة تعبيرا عن حبهم له، وحملوا الأعلام المصرية، وأذاعوا الأغاني الوطنية، «كل أسرة كان معها أطفالها حاملين علم مصر عشان نعلمهم الانتماء لبلدهم».

وأضاف «ثابت» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي كان الأفضل بين آخر 5 زيارات له إلى برلين: «كان أكتر من رائع، وكلنا نشعر بالفخر في كل زيارة لرئيس الجمهورية لبرلين، وبنشعر بالعزة».

ثابت: السيسي أبرز قوة ودور مصر بالشرق الأوسط

وأشار رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إلى أن وجود السيسي بين الدول الكبرى الحاضرة لمؤتمر المناخ يدل على قوة ودور مصر في منطقة الشرق الأوسط، وأهميتها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأوضح «ثابت» أن هناك مجالات تعاون مشترك بين ألمانيا ومصر، من بينها المجال الثقافي والصناعي والاجتماعي والتعليمي قائلا: «فيه 3 جامعات ألمانية موجودة في مصر»، فضلا عن تبادل الطلاب بين الجامعات المصرية والألمانية، ما يساعد على تبادل الثقافات والخبرات بين البلدين».

وقال رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في برلين خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الاثنين، أوضحت أن هناك نقلة نوعية شهدتها في الشراكة الثنائية بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعدة خلال السنوات الماضية.

وأكد الرئيس السيسي التزام مصر بالمضي بكل قوة على طريق تعميق وتعزيز شراكتها التقليدية مع ألمانيا، بجانب التنسيق والتشاور الوثيق بشأن معالجة التحديات العالمية.