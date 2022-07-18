حماية الطفل بسوهاج: وقف حالة زواج لقاصر في دار السلام

أعلنت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، وقف حالة زواج لطفلة تبلغ من العمر 12 سنة، كان مقرراً لهما إقامة الزواج قبل بلوغ السن القانونية.

استدعاء ولى أمر الطفلة للجنة الفرعية

تعود تفاصيل القضية عندما ورد بلاغ من خط نجدة الطفل، يفيد باعتزام ولى أمر الطفلة إتمام زواجها قبل بلوغها السن القانونية، وعلى الفور قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام، جنوب شرق سوهاج، باستدعاء ولي أمر الطفلة إلى مقر اللجنة الفرعية.

تعهد بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانونية

كما تم اتخاذ كافة التعهدات والإقرارات اللازمة على ولي أمر الطفلة بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانونية، وتحمله المسئولية القانونية والجنائية، في حال مخالفة ذلك، وأنه فى حالة نيته إتمام الزواج بعد توقيعه الإقرارات، قبل بلوغ الطفلة السن القانونية، سيتم عمل مذكرة ورفع الإقرارات الموقعة منهم للنيابة المختصة لإيقاف الزواج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر.

أضرار الزواج المبكر النفسية والصحية

وقامت اللجنة بتوعية الأب بخطورة وأضرار الزواج المبكر النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات.

وتهيب اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام، الإبلاغ عن أى خطر أو أي شكاوى متعلقة بالطفل عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000، أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج، أو التواصل على رسائل الصفحة.