مصرع طفلة صدمها «فنطاس صرف صحي» بمركز دار السلام بسوهاج

لقيت طفلة تسع سنوات مصرعها بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، إثر حادث سير حيث اصطدم بها «فنطاس صرف صحي أهالي» أثناء لهوها أمام منزلها.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي إخطار من مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج يفيد وصول الطفلة «فاطمة ع ع م» سن 9 أعوام، طالبة بالمرحلة الابتدائية، وتقيم دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج إلى المستشفى المركزي بدار السلام «جثة هامدة ادعاء حادث سيارة».

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والدتها أفادت المدعوة «نصره ص ا م» سن 30 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة أمام المنزل بدائرة مركز دار السلام اصطدمت بها سيارة نصف نقل «فنطاس صرف صحي أهالي» قيادة المدعو «رأفت ع ف ب» سن 31 عاما سائق ويقيم بندر دار السلام مما نتج عنه وفاتها واتهمت قائد السيارة التسبب فـي الحادث، ىونفت الأم الشبهة الجنائية.

اعتراف قائد السيارة وتحرير محضر بالواقعة

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم وأنه اختلت عجلة القيادة بيده وأضاف بأنه فوجئ بالطفلة المذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكذلك تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.