تحرير 12 محضرا تموينيا لمخابز مخالفة في دار السلام بسوهاج

شنت فرق المتابعة والتفتيش التابعة لمديرية التموين بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وإدارة حماية المستهلك وقوة أمنية من مباحث التموين، حملة مكبرة للمرور والتفتيش على المخابز بمركز دار السلام، في ثاني أيام عيد الأضحى، وأسفرت عن تحرير 12 محضرا تموينيا، وذلك في إطار ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والسلع الغذائية خلال عيد الأضحى.

تحرير محاضر تموينية للمخابز المخالفة

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا، منها محضر غلق المخبز بدون إذن من الجهات المختصة، و4 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات القانونية داخل مخبز بلدي، و3 محاضر نقص في وزن الرغيف المنتج داخل مخبز بلدي، و2 محضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش بالخبز داخل مخبز بلدي، وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجهات المعنية بالحملة

وتمت الحملة بإشراف المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، وسحر حامد عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك بسوهاج، ومرتضى عبد الغفار، مدير إدارة تموين مركز دار السلام، كما ضمت الحملة صابر حسن محمد، رئيس قسم حماية المستهلك بإدارة التموين بمركز دار السلام، وحامد عبداللاه عمران، مفتش بإدارة التموين بمركز دار السلام.