موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو.. هل سيتم ترحيلها للخميس أم لا؟

أكثر ما يشغل بال الناس الإجازات والعطلات الرسمية في المناسبات والأعياد المختلفة، فلا ينتهون من عطلة حتى يبحثوا عن أخرى لقضاء أوقات مميزة مع الأسرة والعائلة أو الخروج والتنزه أو السفر والخروج مع الأصدقاء والأحباب، وخلال الساعات الماضية كثر البحث عن موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو.

وفيما يلي نعرض موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو وفق المعلن عبر أجندة رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى أبرز الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2022.

موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو

يوافق موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو، يوم السبت المقبل.

ووفق قرار مجلس الوزراء المصري، منذ فترة بترحيل جميع الإجازات التي تأتي خلال أيام الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، فيتوقع أن تكون الإجازة الرسمية للقطاعين العام والخاص يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري.

ولكن ينتظر الناس، والموظفون خاصة، البيان الرسمي الذي سيصدر عن مجلس الوزراء والذي يكون في الغالب يوم الأربعاء أسبوعيا لتحديد موعد إجازة ثورة 23 يوليو، بشكل أكيد.

وتأتي إجازة 23 يوليو، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، التي استمرت لأكثر من 10 أيام.

وينص قانون العمل في المادة 12 لسنة 2003، على أن صاحب العمل في القطاع الخاص يحق له ألا يمنح إجازة للعاملين لديه بسبب ضرورة العمل، بشرط أن يُمنح هؤلاء العاملين مثلي الأجر في اليوم الذي عملوا به ويوافق إجازة رسمية.

الإجازات الرسمية في عام 2022

ويأتي بعد إجازة 23 يوليو، عدة عطلات رسمية منها مايلي:

تأتي إجازة رأس السنة الهجرية 2022، يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري.

ولا توجد إجازات رسمية خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

أولي العطلات الرسمية بعد إجازة راس السنة في شهر أكتوبر، هي الاحتفال بانتصارات حرب 6 أكتوبر.

ويوافق يوم السبت 8 أكتوبر إجازة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.