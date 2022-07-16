موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو 2022 للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو 2022 للقطاعين الخاص والعام، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث اليوم عبر المحرك «جوجل»، حيث تعد العطلات الرسمية فرصة مناسبة للقاءات العائلية، والذهاب الى الأماكن السياحية للاستجمام، خاصة أننا في فصل الصيف.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تجيب على أسئلة القراء، نعرض موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو وفق المعلن عبر أجندة رئاسة الوزراء، فضلا عن الإجازات الرسمية المتبقية في العام الجاري 2022، في السطور التالية:

موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو

ويأتي موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو للعام الجاري، يوم السبت المقبل، وبسبب قرار سابق لمجلس الوزراء المصري، يتم ترحيل الإجازات التي تأتي خلال أيام الأسبوع إلي يوم الخميس المقبل، وبالتالي يتوقع أن تكون الإجازة الرسمية للقطاعين العام والخاص يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري.

وفي كل الأحوال، سيصدر بيان رسمي عن مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع كحد أقصى لتحديد موعد إجازة ثورة 23 يوليو، بشكل رسمي.

يشار إلى أن إجازة 23 يوليو، تأتي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، التي بدأت من السبت الموافق 9 يوليو الجاري، واستمرت حتى الخميس الموافق 14 من نفس الشهر.

الإجازات الرسمية في عام 2022

ويأتي بعد إجازة 23 يوليو، عدة عطلات رسمية أخرى، وهي كالآتي:

تأتي إجازة رأس السنة الهجرية 2022، للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، والتي توافق يوم السبت 30 يوليو الجاري، وتعتبر آخر الإجازات الرسمية خلال هذا الشهر الجاري.

ولا توجد إجازات رسمية خلال شهري أغسطس وسبتمبر، لتكون أولي العطلات الرسمية في شهر أكتوبر، وهي الاحتفال بانتصارات حرب 6 أكتوبر.

وتكون الإجازة التالية يوم السبت 8 أكتوبر إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.