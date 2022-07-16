تعرف على موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو 2022 للقطاعين العام والخاص

اعتاد المصريون بعد انتهاء أي إجازات رسمية على البحث عن أول إجازة مقبلة، لا سيما بعد انتهاء إجازات الأعياد لأنها دائمًا ما يكون عدد أيامها أكثر من غيرها، وفي إطار ذلك يبحث المواطنون عن موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2022.

موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو 2022

ووفقًا لأجندة التقويم الميلادي فإن موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو 2022 سيكون رسميا يوم السبت 23 يوليو، لكن وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات إلى يوم الخميس بنهاية الأسبوع، ربما يحصل المصريون على يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد ومنها قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أوضاع وشؤون العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، فإن إجازة عيد ثورة 23 يوليو 2022 ستكون مدفوعة الأجر للعاملين بهذه الجهات، ووفقًا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، سيحصل العاملون بهذا القطاع على إجازة ثورة 23 يوليو 2022 مدفوعة الأجر، وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين بالقطاعات الحكومية الأخرى، بالقطاع العام والأعمال العام والاستثماري التي تنظم عملها قوانين العمل الخاص بها على نفس الإجازة مدفوعة الأجر.

جواز تشغيل العامل يوم إجازة عيد ثورة 23 يوليو

ووفقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003، يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص ألا يمنح الإجازة للعاملين لديه بسبب ضرورة حاجة العمل التي تستدعي حضورهم لمقر العمل في المنشأة في يوم الإجازة، بشرط أن يُمنح هؤلاء العاملين مثلي الأجر نقدًا تعويضًا عن يوم الإجازة الرسمي الذي حضروه في مقر العمل.