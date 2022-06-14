حريق في منزل الفنان محمد هنيدي دون إصابات.. والسبب «ماس كهربائي»

استيقظ الوسط الفني، صباح اليوم، على حريق في منزل الفنان محمد هنيدي، الذي كشف عن تعرض منزله لحريق بسيط، لم يتأثر أفراد أسرته بشيء، ولم يصبهم الأمر بمكروه.

حريق في منزل الفنان محمد هنيدي

وطمأن الفنان محمد هنيدي جمهوره على حالته الصحية وأسرته، بكلمات بسيطة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحمد لله أن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة وأنها جات على قد كده ولحقناها بدري».

فيما أكد مصدر مقرب من الفنان محمد هنيدي، لـ«الوطن»، أنه بعد الفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

محمد هنيدي في السعودية

وقعت حادثة الحريق في منزل الفنان محمد هنيدي، بعد عودة الممثل من الأراضي المقدسة، إذ كان يتواجد بأول شهر يونيو في المملكة العربية السعودية من أجل تقديم عرضه المسرحي «سلام مربع» في موسم جدة، وخلال تواجده بالمملكة زار المسجد النبوي الشريف وكان برفقته الفنان محمد محمود.

مسرحية «سلام مربع» عرضت في موسم الرياض بالسعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، وهي ذات طابع كوميدي، إذ تدور قصتها حول قصة مغني يحاول الوصول إلى الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته، ومن بطولة محمد هنيدى، أيتن عامر، محمد ثروت، هبة عبد العزيز، محمد محمود، ايمان السيد، ريهام الشنوانى، مريم السكرى وتأليف وإخراج خالد جلال.