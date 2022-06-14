الوسط الفني يدعم محمد هنيدي بعد حريق منزله: سلامتكم.. وربنا يعوض

تلقى الفنان محمد هنيدي، دعما معنويا من الوسط الفني، بعد الحادث الذي تعرّض له أمس، وحريق منزله، متمنين له المرور من الأزمة على خير، والسلامة لأسرته.

وكتب الفنان حسام داغر عبر حسابه على «فيس بوك»: «ألف بعد الشر عنك يا حبييي المهم إنّكم بخير»، وقال الفنان عصام السقا، «ألف سلامة عليكم ياحبيبي، ربنا يحفظكم»، بينما قال طارق الشيخ «الحمد لله على سلامتكم ربنا حفظ ويسلم وربنا يبعد عنكم كل شر وربنا يعوض يا حبيبي».

بينما قالت الفنانة عارفه عبدالرسول، «الحمد لله قدر ولطف، فدا الأسرة»، بينما قالت نجلاء بدر: «لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يحفظكم»، وقالت الإعلامية إيمان أبوطالب: «يا حبيبي يا محمد حمد الله على سلامتكم ربنا يحفظكم».

حريق منزل محمد هنيدي

وكان الفنان محمد هنيدي، أعلن اندلاع حريق في منزله أمس، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: «الحمد لله، بيتي ولع فجأة، بس الحمد لله ربنا حفظنا وحفظ الأسرة، وإنّها جت على قد كده، ولحقناها بدري».

آخر أعمال محمد هنيدي

وآخر أعمال الفنان محمد هنيدي كانت مسرحية «سلام مربع»، التي أجرى بروفاتها مايو الماضي، لعرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

أبطال مسرحية «سلام مربع»

يشارك هنيدي المسرحية: آيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، محمد دسوقي، إبراهيم طلبة، غادة طلعت، ريهام الشنواني، زياد زعتر، وسارة هريدي، ومن أشعار أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، ديكور وإضاءة عمرو عبدالله، تصميم استعراضات نادين، مخرج مساعد أحمد الشاذلي، مخرج منفذ علا فهمي، ومن تأليف وإخراج خالد جلال.