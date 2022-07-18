عادل فهيم: البطولة العربية لكمال الأجسام رقم 22 بدون جمهور

اكد الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الاجسام في بيان هام اليوم اقامة البطولة العربية لكمال الاجسام رقم 22 للرجال 18 للشباب والثانية للكلاسيك والفيزيك بالاسكندرية خلال الفترة من 28 حتي 31 يوليو الجاري بدون جمهور وذلك حرصا علي سلامة الجميع واتباعا للاجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة السادسة من انتشار فيروس كورونا وتضمن البيان ما يلى :

" نظرا للارتفاع الواضح والمستمر لعدد المصابين بفيروس كورونا " الموجة السادسة والمنتشرة هذه الايام " وطبقاً لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة، فقد تقرر إقامة البطولة العربية المقرر إقامتها في مدينة الاسكندرية خلال الفترة من 28 وحتى 31 يوليو 2022 م ، بدون جمهور حرصاً على سلامة الجميع، مع التشديد على اتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية اللازمة لكافة المتواجدين في البطولة . كما نؤكد أن البطولة سيتم بثها مباشرة على موقع الاتحاد الدولي لبناء الاجسام على الفيس بوك، وكذا موقع الاتحاد المصري لكمال الاجسام.

تجدر الإشارة انه قد تآكد حتي الآن مشاركة ما يقرب من 15 منتخبا عربياً وهم فلسطين، المغرب، الإمارات، البحرين، سوريا، الأردن، لبنان ، اليمن، عمان، السودان ، العراق ، السعوديه ، الجزائر، تونس، بالاضافة الي مصر الدولة المستضيفة للبطوله، هذا وما زال هناك وقت كبير علي موعد انطلاق البطولة، ومن المتوقع مشاركة عدد أكبر من الدول وسوف تتبع كل الإجراءات الاحترازية لسلامة ضيوف مصر من الدول العربية الشقيقة وسلامة الجميع .