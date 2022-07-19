تفاصيل جريمة «قابيل كرداسة»: شاب يقتل أخاه أمام عيون والدته بسبب بنطلون

داخل أحد المنازل في منطقة كرداسة، دارت جريمة بشعة كشفها الأهالي حينما سمعوا صرخات لا تتوقف من جارتهم المقيمة في العقار المجاور، وحينما أسرعوا نحو مصدر الصوت تفاجئوا بجريمة مأساوية، إذ حمل شاب سكينًا وقام بتوجيه طعنة نافذة في صدر لشقيقه الذي سقط على الفور جثة هامدة غارقة في دمائه، والسبب الخلاف بنطلون خاص بالمجنى عليه.

مشادة ثم جثة

جريمة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين لتنتهي بجريمة قتل، تم القبض على المتهم المدعو «تامر.أ»، البالغ من العمر 17 سنة، ونقل الضحية، 20 سنة، إلى المشرحة لإجراء تقرير الصفة التشريحية حسبما أمرت جهات التحقيق، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، وحينما لاحظت الأم تطور الأمر واشتعال الخلاف بين نجليها حاولت تهدئتهما، ولكن في تلك اللحظة أحضر المتهم السكين من المطبخ وسدد الطعنة النافذة في جسد شقيقه الذي سقط غارقًا في دمائه على الفور جثة هامدة، وسط صرخات لا تتوقف من الأم التي أصبحت في حالة انهيار تام، وعيونها لا تتوقف على البكاء.

الجيران في صدمة

أسرع الجيران على الفور على صوت الصرخات لتفاجأوا بالضحية جثة هامدة أرضًا، فلم يتوقع أحد أن يتطور الخلاف بين الشقيقين لهذا السبب البسيط إلى جريمة قتل، أبلغوا على الفور رجال الشرطة اللذين انتقلوا إلى مكان الواقعة.

القبض على المتهم

وتم القبض على المتهم واقتياده إلى قسم شرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.