«سي إن إن» الأمريكية: جريمة قتل نيرة أشرف صدمة للعالم العربي

سلط تقرير لشبكة «سي إن إن» الأمريكية في نسختها الإنجليزية، الضوء على جريمة مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، إذ قالت إن قتل هذه الشابة بأحد شوارع مصر في وضح النهار، صدم العالم العربي.

ولفتت «سي إن إن» في تقريرها إلى أن نيرة أشرف التي تبلغ من 21 عامًا، سدد لها المتهم طعنات قاتلة يوم الاثنين الماضي، يعد أن رفضت الخطبة منه، بحسب الادعاء المصري الذي قال إن المشتبه به وقف خارج جامعة المنصورة محل دراسة الضحية، وأنهى حياتها أمام الجميع.

والد نيرة أشرف لـ«سي إن إن»: نجلتي لم تكن ترغب في الزواج

وقال أشرف عبد القادر والد نيرة لشبكة «سي إن إن»، إن المتهم طلب الزواج منها عدة مرات لكن الأسرة رفضت، مضيفًا أنه قام أيضًا بإنشاء حسابات مزيفة لمتابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى حرر محضرًا ضده بعدم التعرض لها.

وقال والد الضحية أيضًا إن نجلته لم تكن ترغب في الزواج، وأنها أرادت متابعة حياتها المهنية، وأرادت أن تصبح مضيفة طيران.

محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف اليوم أمام محكمة جنايات المنصورة

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن المتهم أحيل إلى محكمة الجنايات وسيحاكم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث عقدت الجلسة الأولى للمحكمة اليوم.

وحضر المتهم اليوم أمام هيئة المحكمة وأدلى بأقواله واعترافاته، وسط حضور أهل الضحية، الذين طالبوا بإعدام المتهم، والقصاص العدال منه بعد قتله نجلتهم بطريقة وحشية.

جرائم قتل في الأردن وفلسطين على طريقة نيرة أشرف

وشهد الأردن خلال الأيام الماضية، جريمة أخرى بقتل طالبة تدعى إيمان إرشيد، حيث قتلها شخص بـ 5 رصاصات داخل جامعة العلوم التطبيقية في شمال العاصمة عمان، ووجه لها المتهم رسالة بأنه سيقتلها مثلما قُتلت المصرية نيرة أشرف.

أيضًا في فلسطين، قُتلت الطالبة الجامعة رنين سلعوس في ظروف غامضة، وذلك بعد أن رفضت الزواج من ابن خالها، وإن كانت أسرتها ادعت في البداية أنها انتحرت، لكن تبين عكس ذلك لاحقا.