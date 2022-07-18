انتشال جثة شاب من نهر النيل بعد 48 ساعة من غرقه بكفر شكر 

انتشلت أجهزة الحماية المدنية والإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، قبل قليل، جثة شاب يبلغ من العمر 38 سنة، لقى مصرعه غرقاً في مياه النيل بكفر شكر منذ يومين، حيث جرى الدفع بقوات الإنقاذ والغواصين لتمشيط النيل ومنطقة الغرق، حتى تم العثور على الجثمان، ونقله إلى مستشفى كفر شكر، لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومناظرة الجثة والتصريح بدفنها.

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق المعنية بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة، وتسليمها إلى ذويه لدفنه في مقابر الأسرة، حيث جرى انتشال الجثة عصر اليوم الاثنين، بعد حوالي 48 ساعة من واقعة غرق الشاب.

تفاصيل غرق شاب في نهر النيل بكفر شكر

تلقت اجهزة الأمن بالقليوبية بلاغاً من شرطة النجدة بوجود غريق في نهر النيل بدائرة مركز كفر شكر، وعلى الفور، تم الدفع بأجهزة الإنقاذ النهري، وعقب 48 ساعة من عمليات البحث، تمكنت القوات من انتشال جثة الشاب الغريق.

بالانتقال والفحص تبين وجود غريق من قرية «البقاشين»، دائرة مركز كفر شكر، يُدعى «فاروق م. أ.»، 38 سنة، وجرى استخراج الجثة عقب 48 ساعة من الغرق، حيث حدثت الواقعة في نهر النيل أمام قاعة «الجزيرة» بكفر شكر.

التحريات في واقعة غريق كفرشكر

أخطرت الجهات المعنية فكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالكشف عن ملابسات الواقعة وتفاصيلها وجمع التحريات حول الغريق والتصريح بدفن الجثة التي تم انتشالها عقب 48 ساعة من الغرق.

وتبين أن الغريق من قرية «البقاشين»، دائرة المركز، يبلغ من العمر 38 سنة، وجرى استخراج الجثة عقب العثور عليها في مياه النيل، وجرى نقله إلى مستشفى كفر شكر، بواسطة سيارة إسعاف، وإخطار الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات.