مشادة كلامية بين لميس الحديدي وعضو نقابة الأطباء بسبب ميدو

وقعت مشادة كلامية بين الإعلامية لميس الحديدي، وعضو نقابة الأطباء، الدكتور خالد أمين عضو لجنة آداب المهنة بالنقابة على خلفية أزمة أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك الأسبق.

مش كل واحد نختلف معاه يروح للنيابة

قالت الإعلامية لميس الحديدي خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة on: «ممكن يكون استخدم ألفاظ قاسية أو عمم لكنه مواطن ومن حقه يشتكي، وأكيد مش مختلق قصة، ومش كل واحد نختلف معاه نوديه النيابة، ليرد عضو النقابة: «يروح يشتكينا في النيابة» لتقاطعه «الحديدي»: «هو كل حد يشتكي من جهة نوديه النيابة كده الناس مش هتنطق».

وأضاف عضو نقابة الأطباء: «يروح يشتكي ومايعملش فيديو لايف»، لترد عليه الإعلامية: «يروح النيابة ليه يشتكي هناك أنت عارف كويس أنه لو راح للنقابة كان هيبقى مصير الشكوى زي أخطاء الإهمال الطبي، ومش هيوصل لحاجه»، ليعقب أمين: «ده مش حقيقي جهات التحقيق بتاخد حق الناس، وبيتم التحقيق مع أطباء، ويتم التعامل معهم بمنتهى الشدة، وناس كتيرة حقها رجع، إحنا عاوزين نكرس لدولة القانون».

وقاطعته مجدداً الإعلامية لميس الحديدي: «إيه علاقة الشكوى بدولة القانون ملهاش علاقة؟ ده مواطن عنده مشكلة» ليجيبها عضو النقابة قائلاً: «هو مقلش أنه راح ملقاش دكاترة هو عاوز دكاترة كبار من نوع خاص».

لميس: محدش عارف ينتقد الأطباء ليه؟

وأكمل: «الالتزام بوجود الأطباء كبار وصغار بتكون أكثر قسوة وتواجدهم في المستفشيات بيخضع لتعليمات مشددة أكثر من الأيام العادية».

وعقبت الحديدي: «ليه بدال ما تتكلموا الراجل تسألوه في شكوته نوديه النيابة معدش حد عارف ينتقد أطباء ليه؟»، ليرد: «ده مش دورنا إني أفتش على المستشفيات ده دور النيابة العامة المفروض يروح يقدم تفاصيل كشوته هناك».

مرض والد زوجة ميدو

كان ميدو هاجم الأطباء والقطاع الطبي في مصر، جراء ما ذكره بـ«رفض عدد من المستشفيات الكبرى، استقبال والد زوجته المريض بالسرطان، بعد تدهور حالته خلال إجازة العيد، نتيجة لإجازات الكثير من الأطباء».