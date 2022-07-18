الديهي يكشف انشقاقات الإخوان: انشطرت لـ 3 جبهات.. «بيكفروا بعض»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تنظيم جماعة الإخوان انشطر وانقسم وتحلل بشكل يدعو للبحث والتدقيق والتحليل، مؤكدًا أن تاريخ حياة هذا التنظيم جدير أن يدرس كيف تبدأ الجماعة وكيف تنتهي وكيف تعاملت مع المواطن وخلطت الدين بالسياسة وعاشت وسط الناس كل هذه السنوات تحاول تصدير المظلومية وأنهم الأطهار الأنقياء، وذلك خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

جماعة الإخوان انشطرت لـ 3 أقسام

وأضاف «الديهي»، أن جماعة الإخوان انشطرت لـ 3 أقسام هي أبناء محمد كمال في القاهرة وهي جبهة التغيير، ومجموعة محمود حسين في تركيا، ومجموعة إبراهيم منير في لندن، وهناك بيانات وبيانات مضادة صادرة عن هذه الجماعات تضمنت إعلان جبهة محمود حسين فصل 14 قياديًا في جبهة إبراهيم منير وتكفيرهم، ومنهم إبراهيم منير؛ لعدم التزامهم بقيم وأدبيات الجماعة.

إبراهيم منير عزل شورى محمود حسين

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن مجموعة إبراهيم منير ردت بعزل شورى محمود حسين وتشكيل شورى جديد للإخوان، وعلى عهدة جماعة الإخوان، يقوم الآن الدكتور ممدوح حمزة، بدور للمصالحة بين الإخوان وبعضهم، وعليه أن يخرج لتوضيح دوره في الصراع الدائر بين إخوان إسطنبول وإخوان لندن، فيما أن جبهة إخوان محمود حسين، هاجمت قمة جدة».

ووجَّه الديهي، حديثه لمحمود حسين: «أنت مين عشان تتكلم باسم شعوبنا، أنت واحد هارب في شقة في إحدى مدن تركيا، وتتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قمة جدة مين إدالك تفويض تتحدث باسم الشعوب».