عاجل.. رئيس الوزراء يهنئ منتخب كرة اليد لفوزه ببطولة كأس أمم إفريقيا

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنتخب المصري لكرة اليد للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد «مصر 2022»، وهي البطولة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة اليد.

وقال «مدبولي»، في كلمة وجهها بختام فعاليات البطولة: «أعبر عن سعادتي الكبيرة بوجود الحشد العظيم من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد وكل أشقائنا من الدول الإفريقية والوفود المرافقة لهم».

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مصر تسعد باستضافة البطولات والفعاليات العالمية والقارية على أراضيها.

وتابع: «إن شاء الله نلقاكم في بطولة كأس الأمم الإفريقية السادسة والعشرين لكرة اليد المؤهلة لأوليمبياد فرنسا في مصر خلال يناير 2024».