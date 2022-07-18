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السيسي يهنئ منتخب مصر لكرة اليد بفوزه ببطولة أفريقيا: «أداء رجولي»

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محمد أبو عمرة
10:46 م | الإثنين 18 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منتخب مصر لكرة اليد، بفوزه ببطولة أفريقيا.

السيسي يشيد بأداء منتخب اليد 

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: «أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه، وأود أن أشيد بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، حيث بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، ويسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه في مختلف المنافسات حتى أصبح واحدا من كبار منتخبات العالم في اللعبة». 

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.