مدبولي يترأس اجتماع «لجنة السياحة»: لدينا مقومات مميزة ونستحق مكانة أكبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار، وزير الطيران المدني، واللواء حسام شحاته، مدير إدارة المتاحف العسكرية، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، واللواء هشام قدري، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

دعم رئاسي لقطاع السياحة والآثار

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يحظى به قطاع السياحة والآثار من اهتمام ودعم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنّ الحكومة تبذل المزيد من الجهود التي من شأنها زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر مع مختلف الأسواق السياحية سواء المتعارف عليها، أو الجديدة التى نستهدفها، قائلا: «مستعدون لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة في أي وقت لتحقيق هذا الهدف».

مضاعفة أعداد السائحين

وطالب مدبولي، المسؤولين عن القطاع المهم، بأن يكون لديهم طموح كبير لمضاعفة أعداد السائحين، خاصة خلال هذه الفترة، مجددا التأكيد على الاستعداد الكامل لتقديم أي دعم ممكن لهذا القطاع الحيوي.

مصر تستحق مكانة سياحية أكبر

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم قطاع السياحة، والتي كان آخرها الاتفاق بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف، ولكن في الوقت ذاته يجب أن تبذل الغرف السياحية جهودا أكثر لجذب أعداد جديدة من السائحين، مؤكدا أنّ لدينا مقومات ومقاصد سياحية تجذب ملايين السائحين، ونستحق مكانة أكبر في هذا القطاع.

وطالب مدبولي، خلال الاجتماع، القائمين على قطاع السياحة، بوضع تصور واضح لزيادة ومضاعفة أعداد السائحين، بخطوات والتزامات واضحة لكل جهة تعمل على تنفيذها بتوقيتات زمنية مُحددة.