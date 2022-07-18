عاجل.. رئيس الوزراء يسلم أحمد الأحمر كأس بطولة إفريقيا لكرة اليد

سلَّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه كل من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومنصور إريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، والدكتور محمد أمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والدكتور مدحت البلتاجي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، الميداليات الذهبية بعد الفوز بكأس بطولة إفريقيا لكرة اليد «مصر 2022»، وكأس البطولة لنجم منتخب اليد كابتن الفريق أحمد الأحمر، منذ قليل، إلى المنتخب المصري الأول لكرة اليد.

مدبولي يلتقط صورا تذكارية مع نجوم المنتخب

وحرص رئيس مجلس الوزراء، على مصافحة نجوم منتخب مصر لكرة اليد، وتهنئتهم بالفوز بالبطولة خلال تسليمه الميداليات الذهبية لهم.

والتقط «مدبولي»، صوراً تذكارية مع نجوم المنتخب، ودار حوار ودي بينه وبين النجم أحمد الأحمر.

وعُزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية في ختام فعاليات بطولة إفريقيا لكرة اليد «مصر 2022».

المنتخبات الفائزة تصعد لمنصة التكريم

وصعد على منصة التكريم، المنتخبات الـ3 الفائزة بالمراكز الأولى في البطولة، وهي كل من منتخب مصر في المركز الأول، ومنتخب الرأس الأخضر في المركز الثاني، والمنتخب المغربي في المركز الثالث.

وأعلن في ختام البطولة، عن إسناد تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد فرنسا إلى مصر، والتي ستنظم في شهر يناير 2024.