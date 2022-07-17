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رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات بتخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية

كتب:

محمد مجدي
09:40 ص | الأحد 17 يوليو 2022
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 10 قرارات وزارية حملت أرقام من 2022، لـ2031، بتخصيص مساحات من أراضي أملاك الدولة لإقامة مشروعات قومية وخدمية عليها بعد محافظات، شملت: إقامة 3 مدارس وجمعية ومحطتي رفع صرف صحي، ومركز شباب وملاعب، ومكتب بريد، ومكتب لهيئة الاستخبارات العسكرية، ونادى لذوى الهمم.

كما أصدر قرار رقم 2319 لسنة 2022، بالموافقة على تمديد عرض القطع الأثرية، بمعرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها اضغط هنا.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.