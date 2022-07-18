رئيس الجالية المصرية في برلين: زيارة السيسي لألمانيا عيد ننتظره

قال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في برلين، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا اليوم كانت منتظرة من قبل أبناء الجالية، وتعد بمثابة عيد لهم، لافتا إلى أنهم جاءوا من مختلف الولايات الألمانية لاستقباله.

ثابت: الجالية المصرية رحبت بالرئيس

وأضاف «ثابت» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام في السياسة»، على فضائية «Extra News»، أن الترحيب اليوم بالرئيس السيسي في ألمانيا جاء بعد غياب طويل بسبب توقف الرحلات الدبلوماسية إلى ألمانيا لتفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن ظهور الجالية، هو تأكيد على دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أسس حياة كريمة وأنشأ عدة مدن جديدة.

شدد رئيس الجالية المصرية في برلين، على أن مصر بلد الأمن والأمان لذا حرصت ألمانيا الاتحادية على الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي زار المستشار الجديد في أول زيارة وسط اهتمام ألمانيا بوجود شريك قوي لها في منطقة الشرق الأوسط.

الجالية المصرية للسيسي: «إحنا موجدين معاك ياريس في كل زيارة»

وتابع رئيس الجالية المصرية في ألمانيا: «بنقول للسيسي إحنا موجدين معاك ياريس في كل زيارة ونساندك بكل قوة وطاقة، وإحنا طلعنا في سنة 2013 لمساندتك أثناء زيارة ألمانيا وكذلك في 2017 وكنا مفتقدين زيارتك مرة أخرى وحاليا أخدنا ولادنا عشان يدعموك في زيارتك الحالية لألمانيا».

السيسي يزور ألمانيا الاتحادية

ويزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ألمانيا الاتحادية، تزامنا مع حوار «بترسبيرج للمناخ» المنعقد في ألمانيا بعد 4 شهور فقط من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.