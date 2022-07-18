خالد عكاشة: ألمانيا تدعم موقف مصر في مواجهة التغيرات المناخية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر مثلت المنطقة العربية في مؤتمر برلين السابق لحل أزمة الدولة الليبية، مضيفا أن هناك تنسيقا بين ألمانيا ومصر على مستوى عالٍ، لافتا إلى أن سبب التواجد المصري في ألمانيا اليوم هو التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين.

عكاشة: مؤتمر بترسبيرج أكد على متانة العلاقات

وأضاف «عكاشة» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مؤتمر بترسبيرج في ألمانيا كان مهما من أجل التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث بمنتهى الشفافية، حيث طلب من مشككي حقوق الإنسان زيارة مصر للتأكد من وجود حرية التعبير ومراعاة حقوق الإنسان، مع ضرورة نقل الحقيقة الموجودة للتعريف بالوضع في الجمهورية.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المفكرين يتحدثون بحرية كاملة في مصر من أجل عرض الرؤى المختلفة، مبينا أن مصر دقت جرس الإنذار اليوم من خلال الحديث عن تأثير التغيرات المناخية على مختلف دول العالم، قائلا: «مصر حصلت على مواقف ألمانية تدعم الرؤية المصرية في محاربة التغير المناخي وكذلك أكدت على ضرورة حل الأزمة الروسية الأوكرانية في ظل دفع المواطنين من مختلف دول العالم الثمن لهذه الحرب».