أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فتح محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو.

استمرار تحويل المركبات القادمة من ميدان لبنان في اتجاه مدينة 6 أكتوبر

وأعلنت الداخلية في بيان منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور26يوليو، فقد تم إعادة فتح الطريق في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، وذلك مع استمرار تحويل المركبات القادمة من ميدان لبنان في اتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوي إلى الطريق المستحدث الذى تم إنشائه يمين محور26 يوليو لمسافة 1 كيلو متر تقريباً ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي اتجاه مناطق أكتوبر والطريق الصحراوي.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن الإدارة العامة للمرور ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.