«الداخلية» تعلن استمرار المرحلة 22 من مبادرة «كلنا واحد»

أعلنت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% حتى نهاية شهر يوليو الجاري ومواصلة منظومة أمان توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية لتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل الظروف التي تشهدها الساحة الدولية وانعكاساتها على الحالة الاقتصادية في شتى الدول، وبما يساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم.

993 سلسلة تجارة في مبادرة كلنا واحد

تقرر استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية شهر يوليو الجاري بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي «993» فرعا على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

السلع بجودة عالية

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية «moi.gov.eg»، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936) كما تواصل منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية.. حتى نهاية العام الجاري تخفيفا عن كاهل المواطنين.