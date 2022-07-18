«الداخلية»: ضبط 33 قطعة سلاح ناري و83 قضية مخدرات في يوم واحد

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 33 قطعة سلاح ناري بحوزة 28 متهما، وذلك على النحو التالى:

بندقية آلية.

7 بنادق خرطوش.

25 فردا محليا.

28 طلقة مختلفة الأعيرة.

127 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 40286 حكما قضائيا متنوعا

في مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 40286 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

113 حكم جناية.

12121 حكم حبس جزئى.

2462 حكم حبس مستأنف.

19373 حكم غرامة.

6217 مخالفة.

ضبط 83 قضية مخدرات

كما تم ضبط 83 قضية مخدرات، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 25,095 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,940 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,035 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 475 جراما.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 250 جراما.

كمية من مخدر الشابو وزنت 99 جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 92 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 10 جرامات.

كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1 جرام.

813 قرصا مخدرا.

ضبط 23167 مخالفة مرورية متنوعة

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 11 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 7 متهمين.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 214 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 23167 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 43 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.