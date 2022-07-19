مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بباريس

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، في حادث إطلاق نار على مقهى في الدائرة الـ11 بالعاصمة الفرنسية «باريس»، وقال رئيس البلدية، فرانسوا فوجلين، إلى اعتقال أحد المهاجمين، وفرار الثاني من مكان الحادث.

ونزل شخصان من سيارة وأطلقوا النار على شخصين كانا جالسين في الحانة، وفقا لما ذكرته صحيفة «لوموند» الفرنسية. ونجح رواد المقهى، في القبض على أحد منفذي الهجوم.

وشهدت البلاد، حادث إطلاق نار في يونيو الماضي بالقرب من ملعب بمدينة ليون جنوب شرقي البلاد، وأسفر الهجوم في ذلك الوقت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

العثور على سلاح آلي «كلاشينكوف» بالقرب من موقع الحادث

وأضاف فوجلين، في بيان عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن لا تزال دوافع العمل الهمجي غير واضحة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعثرت الشرطة الفرنسية، على سلاح آلي من نوع كلاشينكوف، بالقرب من موقع الحادث، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إطلاق النار استمر 20-30 ثانية

من جانبه،أكد قال شاهد لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن إطلاق النار استمر 20-30 ثانية، مضيفا إنه أدرك أن الحادث يتعلق بتصفية حسابات.

Des coups de feu en plein cœur de Paris (11eme) dans un bar à chicha. Un suspect interpellé.



Bilan provisoire : 1 mort et 4 blessés pic.twitter.com/DwNRObr1Ys — Remy Buisine (@RemyBuisine) July 18, 2022

وأشارت «لوموند»، إلى فتح السلطات الفرنسية، تحقيق في القتل العمد والشروع في القتل العمد.