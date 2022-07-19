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وزيرة الهجرة تهنئ أول مدربة مصرية تفوز بجائزة تدريب ذوي القدرات في السباحة

كتب:

منة عبده
09:48 ص | الثلاثاء 19 يوليو 2022
وزيرة الهجرة تهنئ أول مدربة مصرية تفوز بجائزة تدريب ذوي القدرات في السباحة

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالا هاتفيا بالمدربة ياسمين أمين، هنأتها خلاله بما حققته من إنجازات بارزة مع فريق ذوي القدرات الخاصة بولاية تكساس الأمريكية، خلال المنافسات الخاصة بهم، لتصبح أول مدربة مصرية وعربية تفوز بجائزة مدرب العام لأولمبياد ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بنجاحات المصريين في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الرياضي، مضيفة أن كل نجاح لأبنائنا بالخارج يضاف إلى رصيد قوتنا الناعمة، ويدعم صورة المصريين ونجاحاتهم في مختلف المجالات.

من ناحيتها، أوضحت ياسمين أمين أن إنجازها جاء تكليلا لمثابرة وسعي دؤوب مع فريق "بلانو تكساس" لذوي القدرات الخاصة، حيث تم اختيارها أحسن مدرب خلال العام 2022، بعد نجاحها بإحراز نتائج مبهرة مع فريقها خلال العام، برغم تداعيات وباء كورونا المستجد، لتحقق نجاحاتها بشكل تطوعي مع ذوي القدرات الخاصة.

كما أعربت ياسمين عن شكرها للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، لما تقدمه من جهود بارزة، وحرصها على المتابعة المستمرة لنجاحات المصريين بالخارج، مؤكدة أن اتصال وزيرة الهجرة لتهنئتها كان تكريم أحلى وأكبر من الشهادة، ورسالة تحفيز كبيرة أن مصر تقف في صف أبنائها، وهذا هو العهد بقيادتنا السياسية.

وعن بداية رحلتها، وضحت ياسمين أمين أنها وصلت الولايات المتحدة عام 2019، فيزا طالب دولي، تخصص تربية خاصة، حتى حصلت على درجة الماجيستير، مضيفة أنها شاركت مع المنتخب المصري في سباحة المسافات الطويلة، وبشكل خاص سباحة الزعانف، مضيفة أنها عملت على مدار 12 عاما مع ذوي القدرات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت ياسمين أنها درست فنون السباحة بشكل خاص، وبعد المرور بعدة اختبارات حصلت على الاعتماد ، لتبدأ في تدريب فريق من 42 سباحا من ذوي القدرات الخاصة، بمختلف تحدياتهم الذهنية والسلوكية والحركية.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.