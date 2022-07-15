وزيرة الهجرة تعزي أهالي 6 مصريين توفوا بحادث في الإمارات

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بعائلات المصريين الذين توفاهم الله على إثر حادث سير في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدمت وزيرة الهجرة عزاءها لأهالي الضحايا من قرية ديرب الخضر بمحافظة الدقهلية، داعية الله أن يتغمد المتوفين برحمته ويلهم أسرهم الصبر، مؤكدة متابعة أجهزة الدولة المختصة لحين عودة الجثامين، والحصول على مستحقاتهم لدى جهات عملهم بالإمارات.

القنصلية المصرية تتابع الإجراءات القانونية

وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن القنصلية العامة بدبي تتابع الإجراءات القانونية المتبعة تمهيدا لنقل جثامين المواطنين المتوفين إلى أرض الوطن في أقرب وقت.

ولقى 6 مصريين مصرعهم في حادث مروري وقع، يوم الأربعاء، بين مركبتين بطريق رأس الخيمة في الإمارات؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة بالسيارة التي كانوا يستقلونها واصطدمت بسيارة نقل ثقيل.

وفور تلقي غرفة العمليات المركزية بالإمارة بلاغًا بالحادث، تم توجيه فرقة إنقاذ، وتبين عند وصولها إلى الموقع وفاة 5 مقيمين مصريين بدولة الإمارات وإصابة آخر تم نقله بطائرة إسعاف إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة عند وصوله إلى المستشفى.

وتولت الجهات المرورية المختصة ملف الحادث لمعرفة ملابساته وتفاصيله واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

أسماء المتوفين في الحادث

1- محمود عبدالرحمن عبداللطيف محمد، تاريخ الميلاد: «11 - 4 - 1978»

2- رامي الوصيف علي صالح، تاريخ الميلاد: «3 - 3 - 1983»

3- أحمد نصر وهبة محمد إبراهيم، تاريخ الميلاد «10 - 5 - 2004»

4- إيهاب صالح مصباح عبدالسيد، تاريخ الميلاد: «1- 7- 1994»

5- إبراهيم علي أحمد عبدالقادر، تاريخ الميلاد «21 - 8 - 2003»

6- شريف ملهم إبراهيم يوسف السيد الحنفي: تاريخ الميلاد «10-7-1988»