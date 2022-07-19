اليوم.. عودة حجاج الجمعيات الأهلية من محافظتي الإسكندرية ومطروح

أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي إنَّ حجاج الجمعيات الأهلية من الإسكندرية ومطروح سيغادرون اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022، المملكة العربية السعودية عائدين إلى مطار القاهرة، لافتة وفق تقرير صادر عنها إلى أنَّ حجاج الجمعيات من محافظات «سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وأسيوط، والوادي الجديد» سيغادرون إلى القاهرة غدًا الأربعاء من المدينة إلى الأقصر.

التنسيق مع شركة مصر للطيران لنقل حجاج الجمعيات الأهلية

وأضافت وزارة التضامن أنَّ حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات كفر الشيخ وشمال سيناء سيغادرون من المدينة إلى القاهرة غدًا الأربعاء، مشيرة إلى أنَّ بعثة حج الجمعيات نسقت مع شركة مصر للطيران لنقل حجاج الجمعيات الأهلية العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار.

ولفتت وزارة التضامن إلى أنَّ بعثة الحج وفرت خدمة نقل الحقائب للحجاج سواء من جدة أو المدينة، منذ خروجهم من الغرف، وحتى استلامها في مقرات الوصول «مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقاهرة».

وأشارت إلى أنَّ البعثة قسمت حجاج الجمعيات وعددهم 3 آلاف حاج إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة وعددهم 1100 حاج، أما المجموعة الثانية وبلغ عددها 1900 حاج.

البعثة الطبية المصرية تتابع الحالة الصحية للحجيج

وأوضحت أنَّ البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية نسقت مع البعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالة الصحية للحجيج؛ مشيرة إلى أنَّ العيادة الطبية تعمل بشكل يومي بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمتابعة الحالة الصحية للحجاج.

من جانبهم، أشاد حجاج الجمعيات الأهلية وفق بيان لوزارة التضامن بالمستوى التنظيمي لوزارة التضامن الاجتماعي لموسم حج هذا العام، مؤكّدين أنَّ الاستعدادات لموسم الحج كانت مكثفة.