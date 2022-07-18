خطوات تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2022 على موقع وزارة التضامن

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي لها خطوات تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2022، لمستفيدي تكافل وكرامة أو لمن تقدموا للحصول على الدعم، مشيرة إلى أن هناك 4.1 مليون أسرة مستفيدة من الدعم النقدي تكافل وكرامة بإجمالي 17 مليون مواطن مصري.

وأكدت التضامن أن خطوات تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2022 تتم كالتالي:

- الدخول على رابط تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2022 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي المرفق هنا.

- يقوم المواطن بكتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

- يقوم المواطن بالضغط على استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن ووبها البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية.

- يتم تحديد نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- تحديد نوع البطاقة «ساري أو إيقاف أو تجميد».

- فى حالة التجميد أو الإيقاف يذكر السبب.

خطوات تسجيل شكوى تكافل وكرامة

- يقوم المواطن (القائم بالشكوى) بتسجيل الرقم القومي له.

- يتم الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

- ستظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهي: «اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز- قسم الشرطة التابع له (ستظهر بشكل تلقائي في حالة أن المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج)».

- تحديد نوع الشكوى «من قائمة الاختيارات» كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

- تسجيل رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى «أو اقرب فرد للأسرة».

- رقم الهاتف الأرضي.

- كتابة تفاصيل الشكوى لبرنامج تكافل وكرامة.

- الضغط على كلمة تسجيل.

- ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

- يقوم المواطن بطباعة الشكوى التي تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.

- يظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.

نسبة الإناث المسجلة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم بطاقات تكافل وكرامة الصادرة 75% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 25%، كما يبلغ عدد الأطفال «الفئة العمرية تحت 18 سنة».