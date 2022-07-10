حجاج الجمعيات الأهلية يواصلون رمي الجمرات لليوم الثاني على التوالي

يستمر حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية في تأدية مناسك الحج، وسط حالة معنوية مرتفعة وتيسيرات كبيرة؛ إذ مكث الحجاج في منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وانتهوا من رمي جمرة العقبة الكبرى.

وقال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن الحجاج تحركوا من عرفات إلى مزدلفة، ثم توجهوا إلى منى ورموا جمرة العقبة الكبرى، على أن يمكثوا في منى يومين للمتعجلين، و3 أيام لغير المتعجلين.

نفرة الحجيج المتعجلين ستكون إلى مكة

ولفت «عبدالموجود» ، وفق بيان صادر عن وزارة التضامن، إلى أن نفرة الحجيج المتعجلين ستكون إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمي الجمرات بعد انتهاء ثاني أيام التشريق، وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين.

جدول لنقل الحجاج بعد انتهاء رمي الجمرات

وأضاف أن إدارة البعثة أعدت جدولا لنقل الحجاج بعد انتهاء رمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق للمتعجلين ونقلهم إلى فنادقهم في مكة المكرمة بنسبة 50% من الحجاج، والباقي سيجري نقله بعد انتهاء اليوم الثالث، فيما قامت إدارة البعثة بتوصيل أتوبيسات أصحاب الأعذار إلى مقر فندق الإقامة وعددهم 180 حاجا، بعد انتهاء الوقوف بعرفة، والمرور بمزدلفة وتفويضهم لمن يؤدي عنهم رمي الجمرات.

متابعة مستمرة للتأكد من تقديم الخدمات كاملة إلى الحجيج

ولفت رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إلى أن مشعر منى يتميز هذا العام بتسهيلات كبيرة، واستعدت البعثة لاستقبال الحجاج بداخله بمخيمات مكيفة ومراتب ووجبات للتغذية، ومشروبات ساخنة وباردة ومرطبات، وأماكن مخصصة للصلاة، مع متابعة مستمرة منها للتأكد من تقديم الخدمات كاملة إلى الحجيج.

وشدد عبدالموجود، على المشرفين بضرورة التحرك في منى لرمي الجمرات في مجموعات، والبعد عن الأماكن المزدحمة، وتجنب التحرك في أوقات الظهيرة، التي ترتفع فيها درجات الحرارة، وسخونة الشمس، حفاظا على سلامتهم.