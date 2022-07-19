التحقيق في واقعة طعن ممرضة على يد زوجها في بورسعيد

تجري النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة ممرضة طعنها زوجها بطعنات نافذة بجسدها، عقب خروجها من مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

الأهالي نقلوا الممرضة إلى المستشفى

كان اللواء حسنى عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنقل الأهالي وأمن مستشفى الزهور رحاب خالد محمد عبداللطيف 31 سنة تعمل ممرضة بمستشفى الزهور بادعاء اعتداء من زوجها مصابة بجرح نافذ بالبطن والصدر والحالة العامة مستقرة.

التحريات الأولية أظهرت اعتداء زوجها عليها

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة القبض على زوجها، وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الممرضة على خلاف مع زوجها، وطعنها بعد انتهاء عملها في المستشفى فجر اليوم وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت أمس ثلاث حوادث متفرقة نتج عنها ثلاث وفيات، ووصل مستشفى 30 يونيو عبدالرحمن شاكر محمد جلال 12 سنة جثة هامدة، بعد أن صدمه جرار زراعي بقسم الجنوب بالكيلو 17 بطريق الخمس كباري وهو يعبر الطريق، وتم وضع الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما توفي مسعد عبدالله سعد 56 سنة، بعد أن وصل مستشفي الزهور مصاب بكسر وتهتك نتيجه تصادم أمام الشركة الفرعونية بطريق بورسعيد دمياط، كما توفى محمود طارق عبدالغني عبدالغنى شلبي 24 سنة، من قرية اصطبارى بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يعمل بشركة الحماية المدنية والإطفاء في مصنع الأكسجين بصالة الطوارىء بترسانة بورسعيد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، بعد أن سقط عليه ونش لتحميل المعدات فقسم جسده نصفين أثناء عمله.