مصرع عامل إطفاء سقط عليه «ونش» بترسانة بورسعيد البحرية

لقى عامل إطفاء، يعمل لدى شركة الحماية المدنية التي تتولى تأمين مصنع الأكسجين في ترسانة بورسعيد البحرية، التابعة لهيئة قناة السويس، مصرعه قبل قليل، إثر سقوط «ونش» ضخم لتحميل المعدات عليه، مما أسفر عن وفاته في الحال.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطار بوفاة عامل إطفاء

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد باستقبال مستشفى الحياة بورفؤاد، التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، جثة هامدة لعامل، بعد أن سقط عليه «ونش» ضخم يستخدم في حمل المعدات، مما أدى إلى شطر جسده نصفين، وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى.

سقوط مفاجئ للونش سبب مصرع عامل إطفاء

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن العامل يتبع شركة للحماية المدنية والإطفاء، متعاقدة مع ترسانة بورسعيد البحرية المنوط بها تشغيل مصنع الأكسجين بالترسانة، حيث سقط عليه «ونش» لتحميل المعدات، بينما كان يتواجد عدد من العمال في أسفل، ونتج الحادث عن عطل مفاجئ بالونش مما أدى إلى سقوطه، وأظهرت التحريات أن الونش يتم استئجاره لأكثر من جهة.

ووجه مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات، حيث أمرت بوضع الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفى، وإرسال لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.