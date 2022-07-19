ما هو فيروس «خفافيش الفاكهة» وهل وصل إلى مصر؟.. هاني الناظر يجيب

عقب تداول أنباء حول ظهور ما يسمى بـ «فيروس خفافيش الفاكهة»، تساءل البعض حول وصول الفيروس إلى مصر من عدمه، وفي هذا السياق نشر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، تدوينة تضمنت معلومات هذا المرض .

فيروس خفافيش الفاكهة

وقال الدكتور هاني الناظر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «ارجو من حضراتكم عدم الإصابة بالخوف والهلع من الأخبار التي تتناولها المواقع المختلفة عالميا بخصوص فيروس ماربورج الذي ينتقل للإنسان عن طريق خفافيش الفاكهة».

وحول طرق الإصابة بفيروس فيروس «ماربورج»، أو فيروس خفافيش الفاكهة وكيفية انتقاله للإنسان، قال الدكتور هاني الناظر: «ينتقل الفيروس أيضا من المريض المصاب للإنسان عن طريق السوائل مثل اللعاب والبول والبراز وغيرها من سوائل الجسم».

فيروس ماربورج

وبخصوص وضع فيروس فيروس ماربورج أو ما يعرف بفيروس خفافيش الفاكهة الوبائي سواء في مصر والعالم، قال هاني الناظر إن عدد المصابين به اثنين تقريبا وفي غانا ولا يمثل وباء والمرض غير موجود في مصر نهائيا.

فيروس كورونا

من ناحية أخرى وفي سياق تطورات فيروس كورونا المستجد، حذرت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، كبار السن وطالبتهم بضرورة تلقي الجرعة لمن يفوق عمرهم الـ60 عاما نظرا لضعف الجهاز المناعي لدى العديد من أصحاب هذه الفئة وغيره من التحديات الصحية الأخرى التي قد تواجههم.