هاني الناظر يحذر من 5 تصرفات خاطئة: علموا أبنائكم الصح من الصغر

قدم الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، نصائح مهمة تتضمن 5 تحذيرات من بعض السلوكيات الخاطئة، بينها المشاركة في استعمال الأدوات الشخصية والمكياج الخاصة بالسيدات، أو أدوات الحلاقة الرجال.

نصائح هاني الناظر للسيدات

وقال هاني الناظر في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «احذروا أخطاء قد نرتكبها دون قصد ولكن مشاكلها الصحية كبيرة، تعالوا نستعرض معا كيف نتحاشى تلك الأخطاء وعلموها أيضا لأبنائكم من الصغر»، وهي:

1- لا تستعمل الأدوات الشخصية التي تخص الآخرين وخاصة فرشاة ومشط الشعر والمقص وقصافة ومبرد الأظافر وماكينة وأمواس الحلاقة وفرشاة الأسنان ونظارة الشمس.

2- لا تستعمل المايوه والمناشف والجوارب والأحذية والصنادل والشباشب بجميع أنواعها التي تخص غيرك.

3- بالنسبة للبنات والسيدات ممنوع استعمال أدوات الماكياج بجميع أشكالها والماكياج نفسه من كريمات وبودرة وغيرها التي تخص الأخريات.

4- لابد بعد حلاقة الشعر أو إزالته للرجال والسيدات وضع كريم أو محلول مطهر علي الجلد فمثلا ممكن نستعمل نيڤيا بلسم أو غيره.

5- لا تستخدم في الأكل معلقة أو شوكة يستعملها آخرون في نفس الوقت، وعلى نفس المائدة، ولا تشرب من كوب سبقك أي إنسان للشرب منه.

وأكد «الناظر» أن هذه الأشياء بسيطة، ولكن لا مانع أن نتذكرها دائما ونعلمها للأطفال.

هاني الناظر يحذر من البوتكس والكيراتين

وكان هاني الناظر قد حذر السيدات والفتيات، قبل إجازة العيد من الوقوع في خطأين: الأول فرد الشعر بأي نوع من أنواع كريمات الفرد تحت أي مسمى مثل الكيراتين أو البروتين أو الكولاچين أو البوتوكس أو الفيللر، مؤكدا أن جميعها مسميات مختلفة لنفس الكريمات الخطيرة على الصحة العامة والمدمرة للشعر، وتسبب تقصفه وسقوطه بشدة وتحدث حساسية في فروة الرأس.

وأوضح أنها تحتوي على الفورمالين والمصنف علميا كمادة مسببة للسرطان، والخطأ الثاني رسومات الحنة علي الجلد لآثارها الخطيرة من التهابات وحروق وغيرها تترك علامات دائمة على الجلد.