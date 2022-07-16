«خفافيش تاني».. رئيس «التميز العلمي للفيروسات» يوضح حقيقة انتشار فيروس ماربوبرج

كشف الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة انتشار فيروس ماربوبرج وعلاقته بالخفافيش، قائلا: «الفيروس مش جديد وموجود من زمان من سنة 1967، والفيروس ينتقل عن طريق الخفافيش»، مضيفا أن الفيروس ينتقل أيضا من الإنسان للإنسان بسهولة عن طريق الاتصال المباشر والسوائل للجسم كالاتصال الجنسي، وهو فيروس يشبه فيروس الإيبولا لحد كبير جدا.

فيروس ماربوبرج

وأكد رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالقومي للبحوث، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيروس ماربوبرج من الفيروسات الخطيرة، مضيفا أن الفيروس ظهر مرة أخرى في عام 2004، موضحا أنه منذ أزمة جائحة كورونا بدأ الحديث كثيرا عن الفيروسات، وأن الفيروس تم رصده من خلال عدد من الحالات القليلة جدا تم رصدها في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيروس كورونا

وبشأن فيروس كورونا، أوضح رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات، أن الفترة الحالية تشهد انتشارا واسعا لسلالة أوميكرون خاصة ba5، مؤكدا أن الفيروسات بطبيعتها تحدث طفرات في حالة التعايش.

وناشد الدكتور محمد أحمد علي المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض مع ضرورة استشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض جانبية للمرض.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه حتى الآن لم يتم رصد أي تحورات جديدة أو طفرات خطيرة لفيروس كورونا في مصر، لافتا إلى أن السلالة المنتشرة حاليا بين إصابات كورونا هي أوميكرون بطفرتيها ba4- ba5.