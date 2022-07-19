عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: 3 ملفات على الأجندة منها الإصلاح السياسي

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعه الثاني، ظهر اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بعد أسبوعين من انعقاد الاجتماع الأول.

وقال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني ،أن الاجتماع الثانى لمجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، المنعقد بالأكاديمية الوطنية للتدريب سيشهد تشكيل أمانات اللجان، لتبدأ بعدها المناقشات تباعا داخل اللجان المركزية وفقا للمقترحات التي تم إرسالها من كافة القوى السياسية والوطنية.

3 ملفات رئيسية على مائدة الحوار الوطني

وقال النائب أحمد الشرقاوي فى تصريح لـ «الوطن»، إن هناك 3 ملفات رئيسية على مائدة الحوار الوطنى وهي الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن كل ملف لا يقل إهمية عن الأخر، وذلك لتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

القاهرة: الأولي بين المحافظات في إرسال المقترحات

كانت الأمانة الفنية للحوار الوطني، تلقت 15 ألف ورقة تمت دراستها وتصنيفها وتبويبها، وأكد الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، دعوة جميع وسائل الإعلام لحضور الاجتماع الثاني، اليوم.

واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول من بين المحافظات سواء فى إرسال المقترحات أو طلبات المشاركة فى الحوار، وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أصدر لائحته المنظمة لعمل المجلس وشملت 19 مادة.

ويضم الحوار الوطنى فى تشكيله منسق عام برئاسة الدكتور ضياء رشوان ومجلس أمناءوالذى يضم 19 عضوا حضر منهم 14 عضوا فى الاجتماع الأول ،بينما غاب 4 أعضاء .كما يضم الحوار الوطني أمانة فنية ولجان نوعية.

قواعد العمل بالحوار الوطني

ويعمل مجلس أمناء الحوار الوطني إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، وتشكل ثلاث لجان تتبع مجلس الأمناء، وهي «لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي».

كما أعلن مجلس الأمناء مدونة السلوك والأخلاقيات، وتعتمد فى المقام الأول علي الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة المصرية.