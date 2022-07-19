المواصفات الجديدة للدقيق المستخدم في العيش البلدي.. قرار جديد من وزير التموين

أصدَر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا ينص على المواصفات القياسية لدقيق القمح التمويني المستخرج بالنسبة الجديدة استخراج 87.5% بدلًا من 82%، والملزم على المطاحن التموينية والمخابز البلدية تطبيقه بداية من 17 يوليو 2022.

مواصفات دقيق القمح التمويني استخراج 87.5%

وجاءت المادة الأولى حول مواصفات دقيق القمح التمويني استخراج 87.5%، التي نصت على أن يلتزم أصحاب المطاحن والمسئولين عنها والمرخص لهم إنتاج دقيق القمح التمويني استخراج 87.5% أن يتمّ إنتاج هذا الدقيق وفقا للمواصفات القياسية الآتية:

1- أن يتمّ طحن القمح في ظروف تكفل أقل فقد في القيمة الغذائية وعدم حدوث تغيرات غير مقبولة في صفاته.

2- اتباع مواصفات التصنيع الجيد ليكون الدقيق نظيف خالي من أي شوائب أو مواد غريبة، وأن يكون الدقيق محتفظ بالخواص الطبيعية المميزة له خاليا من الروائح والنكهات الغريبة.

3- أن يكون الدقيق نظيفًا طبيعي اللون، خاليًا من الحشرات الحية وأجزائها وأطوارها ومخلفات القوارض.

4- أن يكون الدقيق خاليًا من النموات الفطرية.

5- أن يكون خاليًا من الردتين الناعمة والخشنة.

6- ألا تزيد نسبة الرطوبة على 14%.

7- ألا تزيد نسبة الرماد محسوبة على المادة الجافة على 1.1%.

8- ألا تزيد نسبة الرمل على 0.2% محسوبة على المادة الجافة.

9- ألا تزيد نسبة الألياف على 1% محسوبة على المادة الجافة.

مواصفات الخبز المنتج من الدقيق التمويني استخراج 87.5%

فيما جاءت المادة الثانية حول مواصفات الخبز المنتج من الدقيق التمويني استخراج 87.5%، التي نصت على أن يلتزم أصحاب المخابز والمسئولين عنها والمرخص لهم إنتاج الخبز البلدي المدعم من دقيق القمح التمويني استخراج 87.5% أن يتم إنتاج هذا الرغيف وفقا للمواصفات القياسية الآتية:

1- أن يتمّ نخل الردة المعدة للرغف بالمنخل رقم 20 مع الاحتفاظ به في المخبز مع تنظيف أدوات العجن والرغف والخبز مما يتخلف عليها من عجين سابق أو ما يتعلق بها من أتربة أو مواد غريبة.

2- أن يكون الرغيف البلدي المنتج مستوي الخدع، مكتمل الاختمار بغير نقص أو زيادة، محتفظا بمظهره الطبيعي دون التصاق شطرية أو احتراقهما، كامل الاستدارة والنضج.

3- أن يكون الخبز البلدي المنتج طبيعي المذاق والرائحة ومطابق للمواصفات والأوزان المحددة الأتية:

** الخبز البلدي الماو الطري:

- وزن الرغيف الساخن الماو الطري 90 جرامًا.

- لا يقل قطره عن 18 سم.

- نسبة رطوبة الخبز الساخن لا تزيد على 26%، والخبز البارد على 25%.

- أن يتمّ تهوية الخبز البارد تهوية تامة لمدة 3 ساعات على الأقل بعد عملية الخبز.

** الخبز البلدي الماو الملدن:

- وزن الرغيف الملدن 90 جرامًا.

- لا يقل قطره عن 18 سم.

- نسبة الرطوبة لا تزيد في جميع الأحوال على 26%.

** الخبز البلدي المجر المرغوف على دقيق:

- وزن الرغيف المجر 90 جراما.

- لا يقل قطره عن 18 سم.

- نسبة الرطوبة لا تزيد في جميع الأحوال على 20%.

فيما نصت المادة 3 من القرار على أنَّه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، فإن كل مخالفة لهذه المواصفات يطبق بشأنها العقوبات الواردة بعقد الاتفاق المبرم بين الوزارة وأصحاب المطاحن والمخابز.

وتضمنت المادة 4 من قرار وزير التموين على أن يتمّ تطبيق القرار من تاريخ صدوره في 17 يوليو 2022.

وكانت «الوطن» انفردت في 20 يونيه الماضي، بنص قرار وزير التموين حول زيادة استخراج الدقيق من ناتج طحن القمح التمويني، الذي يقضي بإنتاج دقيق 87.5% بدلًا من دقيق 82% من طحن القمح.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أكّد في تصريحات مسبقة أنَّ القرار هدفه الحفاظ على مخزون القمح الاستراتيجي بزيادة كميات الدقيق المنتجة منه.

تجدر الإشارة إلى أنَّه بناء على القرار فإن كل جوال قمح زنة 100 كيلوجرام سينتج 87 ونصف كيلوجرام من الدقيق، و12 ونصف كيلو من الردة، وذلك بدلًا من القرار السابق الذي كان معمولًا به إذن كان يتم إنتاج 82 كيلوجرامًا من الدقيق و18 كيلوجرامًا من الردة من كل 100 كيلو قمح.