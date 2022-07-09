وزير التموين: مخزون استراتيجي من الدقيق بكل مخبز يكفي لمدة 4 أيام

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بإلاضافة إلى غرف العمليات المركزية بالمديريات التموينية، بدأت أعمالها لمتابعة توافر السلع بالأسواق، وكذلك عمل المخابز، وعمل منافذ صرف السلع التموينية.

متابعة لحظية لتوافر السلع بالأسواق

وأشارالوزير إلى أن غرف العمليات تحت رئاسته المباشرة، وتجري متابعتها لحظة بلحظة للاطمئنان على توافر السلع بالأسواق، مؤكدا أن كل مخبز به مخزون استراتيجي من الدقيق يكفي لمدة 4 أيام وأنه تم صرف استعاضات السلع لمنافذ صرف السلع التموينية.

المجمعات الاستهلاكية تعمل حتى ثالث أيام العيد

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، أن الوزير، وجه المديريات التموينية بتسيير حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع والأسواق للتأكد من توافر السلع والتزام المخابز بالعمل لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز والسلع التموينية.

وأشار إلى أن علي المصيلحي وجه بعمل المجمعات الاستهلاكية حتى ثالث أيام العيد مع توفير اللحوم بها وضخ كميات كبيرة من السلع بها أيضًا.