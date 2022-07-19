«نيويورك تايمز»: الحرارة المرتفعة توقف الحياة في بريطانيا

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنَّ بريطانيا البلد الأكثر اعتيادًا على الطقس المعتدل، تختبر موجة حر قاسية البنية التحتية الخاصة بها، إذ تباطأت حركة القطارات إلى حد الزحف، كما أغلقت المدارس ومكاتب الأطباء أبوابها، وأغلق المتحف البريطاني صالات العرض وحثت الحكومة الناس على العمل من المنزل.

وتابعت الصحيفة أنَّ السلطات معظم أنحاء البلاد أصدرت تحذير «أحمر» من الحرارة لأول مرة في التاريخ، إذ كان متوسط درجات الحرارة 37.5 درجة مئوية في لندن وجنوب البلاد وميدلاندز.

قصور البنية التحتية في بريطانيا

وفي الولايات المتحدة والدول الأخرى الأكثر اعتيادًا على درجة الحرارة الأعلى، نادراً ما تسجل هذه الحرارة، لكن البنية التحتية الأساسية في هذا الطقس، من المدارس إلى المواصلات العامة إلى المنازل الخاصة، صُممت للتعامل معها، وباتت أجساد الناس أكثر تأقلمًا معها، ولكن في بريطانيا تم بناء المنازل، وخاصة المنازل القديمة، للاحتفاظ بالدفء، كما اعتاد سكانها على ذلك، وفي الواقع، ومن المعروف أن البريطانيين غير مستعدين للطقس القاسي من جميع الأنواع، سواء العواصف الثلجية الشتوية أو الأمطار الصيفية والحرارة الشديدة.

توقعات بارتفاع درجات الحرارة

وقالت الصحيفة إنَّه من المتوقع أن تكون درجات حرارة أكثر شراسة في باريس، إذ أتت كتلة من الهواء الساخن على إيطاليا وإسبانيا خلال الأسبوع الماضي وأشعلت حرائق الغابات في فرنسا وأجزاء أخرى من أوروبا، قبل أن تتسرب عبر القنال الإنجليزي، وكان رجال الإطفاء الفرنسيون يكافحون يوم أمس حريقين هائلين اجتاحا ​​55 ميلًا مربعًا من غابات الصنوبر الجافة في جنوب غرب فرنسا، بعد أن بدأ اشتعالهما منذ أيام، مما أجبر 16 ألف شخص على الإخلاء.