الأرصاد تحذّر المواطنين من أسبوع شديد الحرارة: ابتعدوا عن الشمس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد منذ أمس الأول ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، لافتة إلى أنها سترتفع هذا الأسبوع من درجتين إلى 3 درجات مقارنة بالأسبوع الماضي.

درجات الحرارة المحسوسة أعلى من الدرجات المقاسة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن درجات الحرارة هذا الأسبوع تتراوح بين 35 إلى 36 درجة مئوية في الظل بالقاهرة الكبرى، لافتة إلى تأثر البلاد بالمنخفض الهندي الموسمي الذي يصاحبه دائمًا كتل هوائية مرتفعة بسبب نسبة الرطوبة.

وأوضحت أن ارتفاع نسبة الرطوبة تزيد من شعور المواطنين بزيادة درجات الحرارة، إذ يجعل ذلك درجات الحرارة المحسوسة أعلى من الدرجات المقاسة من درجتين إلى 3 درجات، إضافة إلى زيادة الشعور بارتفاع درجة الحرارة مع سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أن الطقس هذا الأسبوع شديد الحرارة على أغلب المناطق الموجودة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري.

أسبوع شديد الحرارة على أغلب أنحاء البلاد

ولفتت «غانم» إلى أن حالة الاعتدال التي تشهدها البلاد بالملاحة البحرية منذ أول أمس لن تستمر، إذ أنه بداية من اليوم وغدًا ستشهد البلاد ارتفاعا بأمواج البحر المتوسط ليتجاوز 2 و 2.5 متر، وهو ما يشكل خطورة على المصيفين، ولكنه سيشهد حالة من الاعتدال بداية من يوم الخميس المقبل، بينما البحر الأحمر معتدل تمامًا ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه.

الرطوبة تتجاوز 40% نهارًا و80% ليلا على القاهرة

ونوهت عضو المركز الإعلامي أن شهري يوليو وأغسطس يشكلا ذروة ارتفاع نسبة الرطوبة، لافتة إلى أن نشاط الرياح ببعض الأيام يعمل على التقليل من نسب الرطوبة بالجو، والتي تتجاوز 40% نهارًا و80% ليلًا على القاهرة الكبرى وهي نسبة عالية جدًا، موضحة أن نسب الرطوبة تزداد في المناطق الساحلية مقارنة بغيرها.