زوج ثلاثيني يطالب بنشوز زوجته: «مهووسة بعمليات التجميل وهتخرب بيتي»

الساعة كانت تدق التاسعة مساءًا، حين ذهب «حامد. و» لمكتب المحاماة، بعد أن قرر أن يطلق زوجته، لأنها ساومته على الانفصال، حسب قوله، وحكى الزوج الثلاثيني سبب دعواه الذي كان مثير للاستغراب، حين قال: «هتخرب بيتي» وبهذه الجملة بدأ الزوج يسرد تفاصيل دعوى النشوز الذي أصر على إقامتها ضدها في محكمة الأسرة بالتجمع الخامس.

«حامد»: ساومتني على الطلاق

وقال الزوج في حديث لـ «الوطن» إنه يعاني معها منذ 6 سنوات، ويحاول أن يقنعها أن أفعالها ستنهي على علاقاتهم، لكنها لم تقتنع، ولاحظ في الفترة الأخيرة أنها تتمادي في تصرفاتها الغريبة، وعندما طلب منها الانفصال في هدوء من أجل مصلحة ابنهم ذو الـ 4 سنوات، رفضت وساومته على الانفصال بمبلغ مالي كبير، وحرمانه من طفلهم.

وأضاف: «كل اللي بيهمها نفسها وأن مستواها الاجتماعي يكون زي ما هو، ومش بتفكر في مستقبل ابننا».

وتابع الزوج قائلا عن وضع زوجته، «لا تهتم بأي شيء سوى نفسها ونظرة المجتمع لها»، وروى تفاصيل تعرفه عليها، وقال إنه قابلها داخل النادي مع أصدقائه ووقتها تبادلا الإعجاب وبعد فترة صارحها بحبه، ونشأت بينهم قصة حب وبعد عام تقدم لخطبتها كما وعدها، لكنه لم يكن يعلم بطباعها الغريبة التي أخفتها عنه وقت التعارف، ليكتشفها شيئًا فشيء بعد الزواج.

رفضت تحمل المسؤولية

واستكمل حديثة قائلًا: إنه بعد الزواج لاحظ مصروفات زوجته الزائدة وكان يعتقد أنها ستتطبع بحاله بعد فترة من الزواج، وكان يخشى أن يرفض لها طلب حتى لا تغضب منه، وكان يحاول أن يشرح لها أن الحياة قبل الزواج شيء وبعده شئ آخر، أما بعد إنجابهما طفلهما «مالك»، وحاول إقناعها أن عليهم تحمل المسؤولية سويًا، حتى يتمكنا من العيش في أمان، أما صدمته الكبرى فكانت هوسها بعالم التجميل ومتابعتها مع أكثر من طبيب، وإنفاقها الكثير من الأموال عليها.

«حامد»: مهووسة بعمليات التحميل

وأضاف الزوج خلال حديثة لـ «الوطن»: «كل شهر بتروح لدكتور التجميل وبتصرف مبلغ وقدرة، لما بيتي هيخرب بسببها ولما أعترض تغضب وتسيب البيت وتشتكي لأهلها ولأهلي إن مش عايز أصرف عليها، وبتقول لأصحبنا إن أهلها هما الي بيصرفوا عليها، ولما طلبت منها متعملش عمليات تجميل تاني ومتغيرش من شكلها لأنها لسه صغيرة، أتهمتني عن بخونها مع ستات تانيه، وإني بخيل ومش عايز أصرف عليها».

وأنهي حديثة بأنه يعيش في مشكلات معها منذ عامين، ويحاول إصلاح الأمور بينهم من أجل ابنهم، لكنها ترفض التصالح، وعندما طلب منها الانفصال بهدوء رفضت وساومته على الطلاق بملغ مالي كبير، وحرمانه من طفله، فتوجه للمحكمة، وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 327 ضد زوجته.