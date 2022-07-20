أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 20-7-2022 مقابل الجنيه المصري

من أجل تحديد أفضل أماكن البيع والشراء في البنوك المختلفة، يتابع الناس أسعار العملات بشكل يومي، ويهتمون بما يتم عرضه وكل ما يخص القطاع المصرفي والمؤسسات البنكية المختلفة.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو، والتي جاءت على النحو الآتي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.87 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.88 جنيه للبيع و18.94 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.88 جنيه للبيع، و18.94 جنيه في عملية الشراء، وسجلت العملة الأمريكية ببنك قناة السويس نحو 18.96 جنيه للبيع، و18.86 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.30 جنيه للشراء و19.40 جنيه للعمليات البيع، وسجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.33 جنيه للشراء و19.43 جنيه للعمليات البيع، كما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.43 جنيه للبيع و19.28 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 5.03 جنيه للشراء 5.04 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، كما سجل سعر الريال السعودي 5.04 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، في البنك التجاري الدولي، وجاءت العملة السعودية في البنك المركزي بقيمة تصل إلى 5.04 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 22.61 جنيه للشراء و22.82 جنيه للبيع، ووصل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي لنحو 22.67 جنيه للشراء و22.77 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 22.63 جنيه للشراء مقابل 22.79 للبيع.