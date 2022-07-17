ارتفاع أسعار العملات الرقمية.. وبيتكوين ترتفع 2.62% وتصل لـ21 ألف دولار

استطاعت عملة الإيثريوم الرقمية، ثاني أكبر العملات الرقمية، في تحقيق وتسجيل ارتفاعات لافتة خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تحقق المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة.

وقال موقع «إنفيستينج» إن مستويات المقاومة الحالية للعملة وصلت قرب مستويات الـ1240 دولارا، وصولا حتى مستويات 1700 دولار، بينما تأتي التحذيرات من انقلاب مفاجئ في الأداء والسقوط.

وارتفع سعر عملة إيثريوم أكبر العملات البديلة خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأحد بأكثر من 14% وصولا إلى مستويات قرب الـ1360 دولارا بينما تتأرجح بين مستويات 1380 دولارا و1196 دولارا.

وحققت العملة خلال تعاملات الأسبوع ارتفاعا بأكثر من 14% بينما سجلت ارتفاعا خلال ثلاثين يومًا بنسبة 24% إلا أن العملة الكبرى تتراجع بنسبة 33% خلال ستين يومًا وبنسبة 53% خلال تسعين يومًا وبنسبة 64% من بداية العام.

توقعات بالارتفاع

ووفقا للأسعار الحالية تتجه التوقعات إلى تسجيل إيثريوم ارتفاعا إلى مستويات 1700 دولارا بزيادة 25% أو هبوط إلى مستوى 400 دولار بتراجع 70%.

وأوضح الموقع أن سعر إيثريوم لا يزال محصورًا في نفس منطقة التداول منذ 13 يونيو وهو يتجه حاليًا إلى المقاومة العلوية بالقرب من 1240 دولارًا.

بينما يرى محللو العملات بيتر براندت و ألبرت الثالث أنه يتم تداول إيثريوم الآن فوق العديد من المتوسطات المتحركة الرئيسية، وقال محلل العملات المشفرة ألبرت الثالث: «لقد حصلنا على تقاطع صعودي بين المتوسط المتحرك على مدى 200 و50 يوم لمدة 4 ساعات، ونبحث الآن عن المزيد من الاتجاه الصعودي».

بيتكوين تحقق ارتفاعا في أسعارها

وفي ناحية أخرى حققت العملة الأكثر شهرة «بيتكوين» ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم حيث سجلت 21 ألفا و173 دولارا، محقق ارتفاع بنسبة 1.21٪، وبالنظر إلى الوراء، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، اكتسبت بيتكوين 2.62%. على مدى الأشهر الـ12 الماضية، انخفض سعره بنسبة 32.80%.