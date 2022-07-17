أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 17-7-2022 مقابل الجنيه المصري

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، يتابع الكثيرين باهتمام أسعار العملات مقابل الجنيه في المؤسسات المصرفية، بعد عودة البنوك للعمل اليوم الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، التي استمرت نحو 9 أيام للعاملين بالقطاع المصرفي.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد أول أيام عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك في السطور التالية:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.83 جنيه للشراء و19.01 جنيه للعمليات البيع، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.32 جنيه للبيع و19.12 للشراء، أما البنك الأهلي المصري فبلغ به سعر اليورو نحو 18.84 جنيه للشراء و19.07 جنيه للعمليات البيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للبيع، و18.83 جنيه في عملية الشراء، وبلغ اليوم سعر الدولار ببنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه للبيع، ووصلت العملة الأمريكية بالبنك المركزي لنحو 18.82 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، و18.83 جنيه للشراء، كما سجّل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 5.03 جنيه للبيع و5.00 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء، وفي البنك الاهلي المصري سجل سعرالريال نحو 5.01 جنيه للشراء 5.03 جنيه بالنسبة لعمليات البيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وسجل سعر الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي 22.54 جنيه للشراء و22.62 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.44 جنيه للشراء مقابل 22.65 للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني ببنك قناة السويس لنحو 22.43 جنيه للشراء و22.70 جنيه للبيع.