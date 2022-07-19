جون ليجند يحيي حفلا في الساحل الشمالي الجمعة.. التذكرة بـ3 آلاف جنيه

يستعد المطرب الأمريكي جون ليجند لإحياء حفل غنائي كبير في أحد منتجعات الساحل الشمالي في 22 يوليو الجاري، وذلك لأول مرة في مصر.

وقُسمت أسعار تذاكر حفل جون ليجند إلى 3 فئات، الأولى بقيمة 1500 جنيه، والثانية 2500 جنيه، والثالثة 3000 جنيه.

جون لجيند فاز برباعية الجوائز

وجون ليجند هو واحد من 15 فنانًا فقط فازوا برباعية الجوائز للاحتفال بالتميز في التلفزيون والتسجيل والسينما والمسرح، وهي جوائز «إيمي» و«جرامي» و«أوسكار» و«توني».

وعُرف «ليجند» بصوته الجذاب، وبأنه مغن وكاتب أغان وممثل ومنتج، ويبلغ من العمر 43 عامًا، ولديه سبعة ألبومات.

وكتب «ليجند» ألبومه الأخير المعنون بـ«Bigger Love»عام 2020، قبل جائحة فيروس كورونا، وتفاعل مع احتجاجات جورج فلويد، ووقتها أعرب «ليجند» عن أمله في أن يجلب الألبوم الفرح للمتظاهرين ويرفع من روحهم المعنوية.

وبدأت الجولة الترويجية للألبوم في سبتمبر 2021، وفاز بجائزة «جرامي» لأفضل ألبوم «آر أند بي» في حفل توزيع جوائز «جرامي» السنوي الثالث والستين.

أشهر أغاني جون ليجند

وفي عام 2020 قدم ليجند عرضًا في «Coca-Cola Arena» في دبي كجزء من مهرجان دبي للتسوق، وقدم جميع أغانيه الشهيرة مثل «Glory» من فيلم «Selma»، و«Green Light»، وهو المفضل على الإطلاق من ألبومه الاستوديو لعام 2008 «Evolver»، و«Ordinary People» من ألبومه الأول الحائز على جائزة «Grammy» لعام 2004، والحائز على جائزة «جرامي».

و«ليجند» هو من بين نجوم قائمة «A» الذين أضافوا مصر إلى جدولهم الزمني، متبعين خطوات فرقة «Black-Eyed Peas» الأمريكية الحائزة على جائزة «جرامي»، والتي قدمت عرضًا في أهرامات الجيزة عام 2021، وكذلك فرقة البوب ​​روك الأمريكية «Maroon 5» التي قدمت عروضا غنائية في نفس المكان.