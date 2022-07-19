شركات السياحة تطالب الوزارة ببدء رحلات العمرة مطلع أغسطس 2022

طالبت إيمان سامي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، وزارة السياحة والآثار، ببدء موسم العمرة يوم 1 أغسطس المقبل، بعد إعلان السماسرة والوسطاء تنظيم برامج العمرة خلال هذا التوقيت، تزامنا مع بدء السعودية استقبال معتمري العالم.

طرق موازية للسفر للعمرة

وقالت سامي لـ«الوطن»، إنّه حال قررت الوزارة تأجيل إصدار الضوابط المنظمة للعمرة خلال هذا التوقيت، فإنّ المواطنين سيلجأون لطرق موازية للسفر لأداء العمرة بعيدا عن بوابة العمرة، سواء بالسفر عبر السماسرة، أو باستخدام تأشيرات الزيارة أو السياحة أو الفاعليات، ما يضيع على الدولة عشرات الملايين من الجنيهات، فضلا عن القضاء على شركات السياحة، وهي الجهة الوحيدة المصرح لها وفق القانون تنظيم رحلات العمرة,

السعودية تمنح تأشيرات العمرة إلكترونيا للإفراد

وأضافت أنّ السعودية تمنح تأشيرة العمرة لأي فرد في العالم دون اشتراط تنظيمها بواسطة شركة سياحة، أو بموافقة الحكومات على إصدار التأشيرات لمواطنيها، ما يستوجب قيام وزارة السياحة بالسماح لشركات السياحة ببدء رحلات العمرة أول الشهر المقبل حتى لا يحل السماسرة محل شركات السياحة في تنظيم تلك الرحلات، ما يعرض الشركات للإفلاس.

حماية المواطن من النصب

وأشارت إلى أنّ الآليات التي تعمل بها البوابة المصرية للعمرة حاليا، أفقدتها الأهداف التي أُنشئت من أجلها، وهي حماية المواطن المصري من التعرض للنصب وضمان حقوقه، إضافة إلى حماية الشركات السياحية المنظمة للعمرة، والبوابة تحولت مؤخرا إلى عائق في ظل التقدم التكنولوجي للمملكة العربية السعودية بشأن خدمات العمرة.

وشددت سامي، على ضرورة أن تجود شركات السياحة الخدمة المقدمة للمعتمرين المصريين، حتى تظل في المنافسة، بعد دخول أطراف جديدة في تنظيم الرحلات، على أن تعود وزارة السياحة والآثار لدورها في مراقبة أداء الشركات السياحية في تنظيم برامج العمرة وتوقيع العقوبات المشددة على الشركات المخالفة.

يذكر أنّ المملكة العربية السعودية، أعلنت بدء استقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من يوم 30 يوليو الحالي.