«السياحة»: المواطن يستطيع حجز رحلات العمرة من خلال البوابة المصرية

قال أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنه يٌمكن للمواطن المصري أو الأجنبي المقيم بمصر، حجز رحلة عمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة، موضحا أن كل شركات السياحة المنظمة للعمرة، تعرض عبر موقعها الإلكتروني الموجود بالبوابة، تفاصيل برنامج العمرة وآلية التواصل مع الراغب في تنفيذ العمرة، «تفاصيل العمرة تشمل سعر البرنامج وموعد السفر والعودة والفنادق التى سيقيم بها بمكة والمدينة».

متابعة تنفيذ برنامج العمرة

أضاف لـ«الوطن»، أنه يمكن لكل المواطنين الدخول للبوابة عن طريق تسجيل الرقم القومي، والحصول على حساب داخل البوابة، لمتابعة تفاصيل تنفيذ البرنامج، بداية من الحصول على التأشيرة وحتى موعد السفر، لافتا إلى أنه يمكن للمواطنين أو لذويهم من خلال الحساب الخاص بهم، تقديم شكوى ضد الشركة المنفذة للبرنامج، في حال وجود أي خلل أثناء تنفيذ البرنامج.

وأوضح أن الشكوى تصل منها نسخة إلكترونية في ذات لحظة إرسالها إلى البوابة لكل من وزارة السياحة والأثار، للتحقيق فى الشكوى، ولشركة السياحة لحل أية مشكلة قبل أن يتم البدء في إجراءات التحقيق بشكل رسمي.

كل الجهات ممثلة على البوابة

وأشار إلى أن هناك تمثيل للعديد من الجهات على البوابة، لحل أية أزمة تواجه المعتمر المصري أو الشركة السياحية المنظمة للبرنامج، مثل وزارات الصحة والمالية والسياحة والخارجية والبنك المركزي، ورئاسة مجلس الوزراء، ولجنة الأزمة بمجلس الوزراء، فضلا عن دار الإفتاء، الذي يرد ممثلها عن أي استفسار للمواطنين عن كيفية أداء مناسك العمرة.

وأعلنت البوابة المصرية للعمرة عن طريق مستشارها التنفيذي أحمد إبراهيم عدد المعتمرين المصريين، الذين أدوا رحلات العمرة خلال موسم العمرة المنقضي، الذي اقتصر على 3 أشهر فقط، هى أشهر رجب وشعبان ورمضان، موضحة أن عدد من أدوا العمرة من خلال البوابة بلغ نحو 71 ألف معتمر.