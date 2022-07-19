الإمارات وكندا والسعودية ضمن قائمة كبار مستوردي مواد البناء المصرية

احتلت السوق الإماراتية المركز الأول في قائمة كبار المستوردين لمنتجات مواد البناء والصناعات المعدنية المصرية، حيث كشف تقرير صادر اليوم عن المجلس التصديري لمواد البناء، عن أنّ الإمارات استوردت منتجات بقيمة 460 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية، مقارنة بـ131 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 252%.

كندا في المركز الثاني

وجاءت كندا في المركز الثاني بإجمالي قيمة استيراد 366 مليون دولار، مقارنة بـ200 مليون دولار لنفس الأشهر من العام الماضي، وبنسبة نمو 83%، تلتها إيطاليا في المركز الثالث بقيمة 324 مليون دولار، مقابل 318 مليون دولار وبنمو 2%.

وجاءت السعودية في المركز الرابع بإجمالي قيمة واردات بلغ 252 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بـ118 مليون دولار، وبنمو 113%، ثم إسبانيا بقيمة 190 مليون دولار، مقارنة بـ186 مليون دولار، وبنمو 2%.

تراجع الصادرات المصرية إلى سوق ليبيا

واحتلت ليبيا المركز السادس، ورغم التراجع في قيمة الصادرات بنسبة 9%، إلا أنّها استوردت منتجات مواد بناء ومعدنية بقيمة 105 ملايين دولار، مقارنة بـ115 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة التي استوردت بقيمة 105 مليون دولار، مقارنة بـ80 مليون دولار وبنسبة نمو عن الفترة المقابلة بلغت 31%.

تراجع التصدير إلى تركيا

وجاءت تركيا ضمن قائمة العشرة الكبار المستوردين للمنتجات المصرية، بقيمة 90 مليون دولار، مقارنة بـ105 مليون دولار، وبنسبة تراجع 14%، تلتها غانا التي استوردت بقيمة 67 مليون دولار، مقارنة بـ25 مليون دولار، وبنمو 167%، ثم الجزائر بقيمة 62 مليون دولار، مقارنة بـ45 مليون دولار، وبنمو 37%.

وكان المجلس التصديري لمواد البناء، أصدر تقريرا اليوم كشف فيه أنّ صادرات القطاع حققت نموا بنسبة 36% خلال الأشهر الخمسة الماضية، بقيمة بلغت 3 مليارات و177 مليون دولار مقارن بنفس الفترة لعام 2021 بقيمة قدرها مليارين و345 مليون دولار بزيادة بنسبة 36%.